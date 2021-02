Мake up no make или легкая матовая основа - одна из главных тенденций макияжа последних лет

Мake up no make - легкая матовая основа. Естественность, деликатность и простота являются основными чертами этого макияжа. Несколько качественных продуктов достаточно, чтобы сделать «make up no make». Прежде всего, основа - она должна быть матовой и давать эффект безупречной кожи. Его главная задача состоит в том, чтобы выровнять тон кожи, но именно регулирование уровня кожного сала делает его таким популярным среди владельцев смешанного типа кожи. Лучшая матирующая основа не только скрывает недостатки и предотвращает жирность кожи, но и мягко покрывает, оставляя кожу гладкой. Если пигментные пятна и покраснение на коже все еще видны, можете перекрыть их с помощью маскирующего средства или приобрести хорошую матирующую и маскирующую основу / тональный крем.

Матирующий тональный крем Satin Matt Foundation 4 in 1 Eveline Cosmetics, 30 мл.

Обеспечивает безупречный макияж, сохраняя его естественность.

Кожа выглядит безупречно матовой, словно бархат, без видимых пор и эффекта маски! Средство идеально выравнивает микрорельеф кожи.

ФИЛЬТРАТ СЕКРЕТА УЛИТКИ ревитализирует и улучшает структуру кожи: устраняет признаки усталости, увлажняет, делает кожу эластичной и упругой. Формула, богата секретом улитки, прекрасно сочетается с цветом лица, обеспечивает идеальное покрытие без эффекта маски. Муцин Корролевской улитки – это кладезь эластина, коллагена, гликолевой и гиалуроновой кислоты, витаминов группы А, В, Е.

Инновационный MOST&VITAL COMPLEX™ увлажняет кожу, устраняя признаки усталости.

Другими активными ингредиентами, содержащимися в матирующей основе SATIN MATT, являются:

- гиалуроновая кислота - стимулирует выработку коллагена и эластина. Обладает связующими свойствами коллагеновых волокон и молекул воды, благодаря чему он восстанавливает нашу кожу, обеспечивает увлажнение и позволяет ей функционировать должным образом. Свойства гиалуроновой кислоты помогают сохранить молодость кожи. Гиалуроновая кислота может регенерировать поврежденные ткани кожи и поддерживать производство новых клеток. Еще ее называют эликсиром молодости, потому что благодаря его действию наша кожа молодая, здоровая, гладкая, увлажненная и упругая.

- Cityguard – комплекс защиты, который сохраняет кожу от вредных воздействий окружающей среды и в тоже время разглаживает, повышает тонус кожи.

- это микро губки, которые поглощают в сто раз больше воды, тем самым становятся источником увлажнения, так же поглощающют избыток кожного сала, продукт прекрасно матирует кожу, предотвращая ее сияние в течение многих часов. Увлажняющие частицы с матирующим свойством, разглаживают морщины снаружи, придавая эффект „soft focus”.

Консилер The ONE IlluSkin от Oriflame, 10 мл.

Помогает скрыть круги под глазами, пигментные пятна, морщинки и другие несовершенства. Содержит светоотражающую технологию HaloLight™, которая визуально выравнивает тон, наполняя кожу сиянием и подчеркивая ее естественную красоту.

Скрывает несовершенства*

Осветляет круги под глазами и пигментные пятна, маскирует морщинки**

Придает коже сияющий, свежий и безупречный вид*

Имеет легкую текстуру и не содержит масел.

*По результатам потребительского тестирования с участием 104 женщин.

** По свойствам ингредиентов.

Активные ингредиенты:

Технология HALOLight™ : содержит светоотражающие частицы, которые визуально выравнивают тон лица, наполняют кожу сиянием и подчеркивают ее естественную красоту.

Применение:

Выдави небольшое количество средства на кожу лица и тщательно растушуй. Для более точного нанесения используй специальную кисть для корректора. Плоская, но устойчивая форма кисти позволит тебе тщательно растушевать средство на коже и нанести его даже в мимические морщинки.

Мультифункциональный СС-крем для лица SPF 30 - Mixit, 30 мл.

Легчайший CC-крем с SPF 30 для естественной красоты и свежести кожи лица.

Как работает:

Matrixyl 3000 уменьшает потерю влаги, улучшает общий микрорельеф кожи;

д-пантенол оказывает глубокое увлажняющее и смягчающее действие;

растительные экстракты лемонграсса, мяты перечной, солодки питают кожу, насыщая её полезными веществами;

эфирное масло кипариса способствует сохранению упругости и эластичности;

перламутровые микрочастицы на основе природного минерала (серицита) имеют 100% натуральное происхождение. Не наносят вреда окружающей среде, придают лёгкое сияние и остаются на коже обворожительным блеском.



Результат:

идеально ровная, матовая поверхность кожи;

сбалансированное увлажнение;

активное питание кожи;

глубокое насыщение полезными веществами;

долговременное сохранение упругости и эластичности кожи;

надёжная защита эпидермиса от УФ-лучей в любое время года.



Для кого:

Для тех, кто хочет иметь лёгкую тонирующую основу, которая будет не вредить, а ухаживать за кожей лица.

Применение:

Наноси CC-крем на очищенную кожу лица, при этом слегка растушевывая средство пальцами или спонжем. Ты можешь использовать его как самостоятельное средство, так и в качестве основы под более плотный тональный крем.

СС-крем защитный SPF-20 Multifunctional CC Cream, ARAVIA Professional, 50 мл.

Защитный СС-крем с тонирующим эффектом для всех типов кожи. Создаёт на коже дышащий барьер, который защищает от бактерий, ультрафиолета и других негативных факторов окружающей среды.

Ванильный оттенок крема идеально подходит для светлых тонов кожи. Благодаря лёгкой текстуре подстраивается под естественный цвет лица, создавая здоровое сияние.

Удобная компактная упаковка не займёт много места в сумке. Пользуйтесь средством каждый день и берите с собой в поездку.

Назначение и область применения: ежедневный домашний уход за кожей для защиты от УФ-излучения и коррекции тона.

Особенности: После нанесения подстраивается под тон кожи. Лёгкая текстура, которая не забивает поры. Компактная упаковка.

Ультраувлажняющая база под макияж Base FullHD от Eveline Cosmetics, 30 мл.

Ультраувлажняющая база под макияж Base Full HD обогащена лучшими компонентами для ухода за кожей. Гиалуроновая кислота, ниацинамид, и провитамин B5 (д-пантенол) бережно ухаживают, успокаивают и глубоко увлажняют кожу. База прекрасно подготавливает кожу к дальнейшему нанесению макияжа, продлевают его стойкость, а так же делает кожу ровной, напитанной влагой и сияющей изнутри.