Максимальный загар с Crazy Tan Oil

В составе средства ароматный букет из нескольких видов натуральных растительных масел: кокос, кукуруза, сладкий миндаль, иланг-иланг, малиновые косточки, а также витамин Е и экстракт розмарина. Crazy Tan Oil обеспечивает полностью натуральную защиту от солнца. Масло идеально подойдёт тем, кто готовится к летнему отпуску в тёплых странах и к пляжному отдыху.

Масло Crazy Tan Oil для максимального загара - незаменимое средство во время солнечных ванн. Оно поможет обзавестись золотистым ровным загаром, не пересушив кожу и минимизировав вред от долгого пребывания на солнце. Crazy Tan Oil обеспечивает натуральную защиту кожи благодаря маслу кокоса и малиновым косточкам. Их естественный фактор защиты достигает отметки 10, а бодрящее эфирное масло иланг-иланга способствует углублению загара, чтобы он оставался с тобой надолго. Витамин Е как антиоксидант дополнительно защищает кожу.