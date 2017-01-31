Маленькие женские слабости от Milavitsa

В магазине представлено женское нижнее белье, одежда для сна и отдыха, чулочно-носочные изделия, всего свыше 400 артикулов. Обновление модных коллекций происходит каждую неделю, бутик работает в среднем ценовом сегменте.

Бренд Milavitsa является одним из самых узнаваемых и продаваемых в России, Украине, Республике Беларусь и Молдавии. Сеть насчитывает свыше 600 бутиков в 23 странах мира. Компания специализируется на производстве корсетного белья с 1964 года и по праву считается экспертом в размерной сетке Size-Plus, предлагая линейки корректирующего белья, купальников, белья для сна и отдыха.

В бутике Milavitsa представлено несколько других брендов, таких как Alisee (французская марка белья, которая производится компанией по лицензии) и Lauma Lingerie (первая марка белья в Латвии для юных представительниц прекрасного пола).

Концепция оформления магазина в «АФИМОЛЛе» была разработана Лондонским агентством SCG London. В качестве элементов дизайна используются фризы и имиджи в рамках, с фокусом не на продукте, а на эмоциях, которые создают настроение у покупателей и делают процесс покупки еще более приятным. Функциональное зонирование пространства помогает посетительницам ориентироваться в представленных линиях: зона классики, зона моды, зона бренда Alisee.