Мама сестер Хадид запускает собственное ТВ-шоу

Йоланда Хадид решила рассказать всему миру о том, каково воспитывать дочерей и сына моделей.

Являясь матерью трех наиболее успешных современных моделей, Йоланда Хадид решила запустить собственный ТВ-проект. В своем шоу она будет делиться мудростью в вопросах развития таланта у детей. В реалити примут участие несколько семей, которые будут бороться за приз в 5000 долларов, последующую поддержку и контракт с агентством IMG. За создание проекта возьмется американский кабельный канал Lifetime, который уже дал ему рабочее название Model Moms.