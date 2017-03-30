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Артем Кузелев

Мама сестер Хадид запускает собственное ТВ-шоу

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  • 30 Марта 201716:21

Йоланда Хадид решила рассказать всему миру о том, каково воспитывать дочерей и сына моделей.

Являясь матерью трех наиболее успешных современных моделей, Йоланда Хадид решила запустить собственный ТВ-проект. В своем шоу она будет делиться мудростью в вопросах развития таланта у детей. В реалити примут участие несколько семей, которые будут бороться за приз в 5000 долларов, последующую поддержку и контракт с агентством IMG. За создание проекта возьмется американский кабельный канал Lifetime, который уже дал ему рабочее название Model Moms.

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