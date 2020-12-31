Маммопластика: важные нюансы хирургического увеличения груди

Недостатки женской груди часто становится предметом комплексов и низкой самооценки ее обладательницы. Молочные железы имеют не только физиологическую функцию выкармливания потомства, но и эстетическую. Неутешительные исследования ученых из британского университета Англия Раскин показали, что более 70% женщин недовольны размером и формой своей груди. Придать груди желаемый внешний вид возможно хирургическим путем с помощью маммопластики. О важных нюансах хирургического увеличения груди расскажет врач-хирург сети клиник ЦИДК, кандидат медицинских наук Олег Берлев.

«Маммопластика – это хирургическая операция по увеличению груди с помощью имплантантов, состоящих из оболочки и наполнителя. Каждый из них имеет определенную форму, размер и высоту. Эти параметры подбираются исходя из желаемого результата и возможности его осуществления. Техническая сторона установки имплантантов заключается в правильном введении данного инородного тела в ткани человека с целью улучшения формы груди и ее увеличения,» – объясняет врач-хирург сети клиник ЦИДК.

Типы имплантов

Самыми распространенными типами имплантантов для процедуры маммопластики являются:

Анатомические

Круглые

Каплевидные

Выбор типа зависит от ряда показаний для конкретного пациента, а также исходя из пожеланий и изначально имеющейся формы груди.

Развитие технологий создания имплантантов позволило иметь образцы, являющиеся гибридом круглого и анатомического типа. Таким образом, этот вид в горизонтальном положении будет иметь круглую форму, а в вертикальном положении, за счет перетекания наполнителя в нижние отделы – анатомическую.

Техники установки

В зависимости от постановки изделия, возможно достижение разных результатов. Установка может осуществляться как под молочную железу, так и под большую грудную мышцу. При нахождении имплантанта под большой грудной мышцей круглый тип также может принимать анатомическую форму. Таким образом, даже вариантом установки можно достичь гармоничности итогового вида.

Различия круглых и анатомических имплантов

Минусом конкретно анатомического типа имплантантов является шанс перемещения (миграции) или поворота в период лактации, а также после физических нагрузок. Исправить это возможно только операционным путем, поэтому следует учесть все нюансы при выборе имплантантов. Только опытный специалист способен оценить риски и подобрать их правильную форму.

Показания к проведению маммопластики

Первичная гипоплазия молочных желез

Выражается она в недостатке развития объема груди. Такие случаи не являются редкостью, поэтому первичная увеличивающая маммопластика с имплантантами небольшого объема является очень востребованной процедурой.

Асимметрия груди

Асимметрия также может стать причиной обращения к пластическому хирургу. Для исправления данного дефекта используются имплантанты разных размеров.

Период лактации

Беременность и лактация являются основными причинами обвисания груди. Постлактационная гипоплазия является самой частой причиной проведения маммопластики среди женщин.

Маммопластика после родов

В большинстве случаев к маммопластике прибегают женщины, столкнувшиеся с птозом груди различной степени на фоне прошедших родов. Птоз – это опущение молочных желез, утрата объема. Коррекция в таком случае затрагивает и положение самой груди, ее объем и форму. Упор в работе делается на фиксацию молочной железы, что требует дополнительных вмешательств. Рубцы при этом будут малозаметными, но на видимой области. Маммопластика после родов может производиться не ранее чем через 6-9 месяцев. Обследование у маммолога является первостепенной задачей для последующего проведения процедуры. Для диагностики также стоит провести ультразвуковое исследование молочных желез. Противопоказания может определить только специалист.

Послеоперационная реабилитация

Ношение компрессионного белья – это обязательно условие после проведения операций на грудь. Иммобилизация поврежденных участков дает гарантию правильного заживления и отсутствия рисков возникновения нарушений. Компрессионный бандаж необходимо носить 6-8 недель. Первый месяц стоит полностью воздержаться от любых физических нагрузок. Через месяц можно посещать бассейн, а также проводить тренировки на ноги и ягодицы. Снятие ограничений по занятию спортом наступает только через 2 месяца. Необходимо это для того, чтобы организм смог создать рубцовую капсулу и зафиксировать имплантанты на месте. Травмирование в послеоперационный период может привести к капсулярной контрактуре молочных желез.

Результаты

Изменения видны сразу после проведения операции, но оценить их в полной мере можно будет лишь с окончанием заживления, рубцевания и восстановления. В первые 2 месяца также допустим отек, жесткость или нахождение груди чуть выше своего нормального положения. По истечению сроков заживления все эти факторы сойдут на нет.

Аллергии или нарушение приживления имплантантов

Риск каких-либо нарушений после проведения маммопластики и полного соблюдения всех рекомендаций врача очень мал. Сомнения по поводу аллергических проявлений исследуются врачом аллергологом, поэтому исключение риска такой реакции тоже должно присутствовать в дооперационный период подготовки. Обследование перед операцией стандартизировано, за исключением отдельных случаев и отклонений.

Хирургический доступ

Все производимые в ходе операции разрезы имеют медицинское название «хирургический доступ». Их существует 4 вида:

Доступ под молочной железой, который находится в субмаммарной складке. Маленький шрам в этой области будет полностью скрыт и незаметен.

Доступ вокруг ореола груди – периареолярный. Нежелателен для женщин, которые еще не переносили беременность.

Аксиллярный доступ в подмышечной области, представляет из себя маленький разрез. Является более сложным и менее практичным в операционных условиях. Он приводит к большой травматизации и нежелателен.

Четвертый доступ является максимально сложным и травматичным в исполнении. Более того – только единицы хирургов смогут выполнить введение имплантанта через доступы, находящиеся не на груди. Поэтому самым простым и распространенным является именно доступ в субмаммарной складке.

Любовь к себе и собственному телу – это прекрасное чувство, без которого очень сложно. Человек способен работать над своими недостатками и комплексами, особенно если они касаются внешнего вида. Маммопластика является очень распространенной и почти безопасной операцией, результаты которой смогут радовать на протяжении всей жизни. Чтобы обезопасить себя от рисков и гарантировать идеальный результат следует обращаться только к опытным специалистам, ведь здоровье – это самое ценное в жизни каждого человека.