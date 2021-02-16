Мамы в тренде: тренировкам дети не помеха

Быть современной, красивой, стильной, ухоженной мамочкой - вот настоящий тренд, который требует огромных усилий. Для того чтобы восстановить фигуру, необходимо очень много работать над собой. Как будучи мамой в декрете успеть и за малышом посмотреть и собой заняться? На этот вопрос может ответить хореограф, танцовщица, фитнес-эксперт, travel-блогер, марафонец – Соня Некс.

«Действительно материнство вносит свои коррективы в женскую фигуру. Но, если взяться за работу серьезно, то все можно измениться даже, не выходя из дома. При этом совсем не обязательно тратить на себя очень много времени в ущерб общению с ребенком. Для достижения хорошего результата, достаточно уделять 20-30 минут в день,» – рассказывает Соня Некс.

Большинству женщин хочется выглядеть хорошо, чтобы нравится себе и привлекать взгляды мужчин. Даже будучи молодой мамой можно оставаться привлекательной женщиной. Чтобы привести свое тело в порядок необходимо выполнять ряд упражнений, помогающих ускорить метаболизм, а также способствующих подтяжке кожи.

Самое идеальное время для занятий спортом это время, когда малыш спит и ничего не отвлекает молодую маму от тренировки. Для того чтобы выполнять данный комплекс упражнений совсем не обязательно иметь спортивные снаряды у себя дома или ходить в фитнес клубы. Эту тренировку можно выполнять как дома, так и на улице. Все, что потребуется – это удобная одежда и обувь, а также хорошее настроение и желание изменить свою жизнь. Кормящие мамы также могут выполнять данные упражнения, только, во-первых, у них должен быть одет специальный топ, поддерживающий грудь, во-вторых, нагрузка не должна быть слишком сильной и при чувстве усталости или недомогании немедленно прекратить тренировку.

Комплекс упражнений

- Выпады

Для выполнения этого упражнения можно использовать коляску с ребенком. Суть заключается в том, чтобы одной ногой сделать шаг вперед, а другой согнутой в колене сделать присед. За тем поднять и продолжить выполнение поменяв ноги. Данное упражнение помогает прокачать мышцы голеней, бедер и ягодиц. Выполнять его рекомендуется по 10 раз на каждую ногу.

- Приседания

Для выполнения данного упражнения необходимо встать ровно, поставить ноги на расстояние равное ширине плеч, а затем приседать до прямого угла, не отрывая стопы от земли. Необходимо следить за тем, чтобы колени не заворачивались в сторону, а спина была ровной, это поможет избежать получение травм. В качестве утяжелителя, можно использовать самого ребенка просто взяв его на руки. Выполнять упражнение рекомендуется 5-10 раз.

- Пресс

Для того чтобы выполнить это упражнение необходимо лечь на ровную поверхность и приподнимать верхнюю часть корпуса. Руки во время упражнения лучше всего держать за головой. Для того чтобы ребенок не мешал выполнять занятие полноценно можно посадить его к себе на ноги и каждый раз приподнимаясь оказывать ему знаки внимания в виде прикосновения или показывания смешного лица. Повторять упражнение следует по 10 раз за тренировку.

- Планка

Для выполнения этого упражнения необходимо принять положение упора лежа, затем согнуть руки в локтях и зафиксировать положение тела. Суть задания заключается в том, чтобы продержаться в такой позе некоторое время. Если держать планку на согнутых руках трудно, то можно облегчить задачу оставшись в положении с прямыми руками. Держать планку следует по 15-30 секунд, постепенно увеличивая время.

- Наклоны

Данное упражнение позволяет совместить упражнение с уборкой детских игрушек. Для выполнения следует встать ровно, а затем наклонятся вниз чтобы поднять упавшую игрушку. Таким образом можно и тренировать мышцы спины, и привести дом в порядок. Стоит обратить внимание на то, что при выполнении упражнения колени должны быть прямыми, а также каждый наклон должен выполнятся одноразово и в спокойном темпе. Если делать упражнение учащенно или доделывая не до конца, то есть риск сорвать спину или получить любую другую травму.

Это далеко не все виды физической активности, которая может помочь привести фигуру в порядок. Помимо фитнес тренировок можно заниматься активными танцами. Они не только улучшат фигуру, но и сделать тело более пластичным. Но к сожалению, такая тренировка подойдет не каждой маме. Дело в том, что при имеющихся заболеваниях, связанных с работой сердца, сосудов или головного мозга, занятия танцами запрещены по причине риска здоровья. Для того чтобы убедится в отсутствии противопоказаний, а также для составления плана тренировок можно обратится к профессиональному фитнестиренеру. Опытный инструктор не только поможет решить данные проблемы, но и подскажет нужные упражнения исходя из индивидуальных особенностей организма.