Manuel Facchini возвращает бренд Byblos и презентует его на Миланской Неделе моды

В сентябрьском показе состоялось грандиозное возвращение бренда с новой коллекцией Весна-Лето 2019. Своим показом Byblos приковал внимание международной прессы и получил тысячи восхищений в социальных сетях в адрес коллекции. Новая рекламная кампания будет снята в Лондоне, всемирно известным фотографом Nick Knight (Ник Найт), который произвел революцию своими работами в модной индустрии.

Лицом новой рекламной кампании является всемирно известная модель Winnie Harlow, имеющая десятки обложек в самых известных мировых журналах. Помимо того, что она является лицом рекламной кампании бренда, она также будет представлять бренд на интернет площадках с более чем 4,6 милионнов подписчиков.

Одной из бренд-амбассадор является Sita Abellan - известный DJ и блогер, которая сотрудничает с самыми топовыми брендами. Она будет представлять мир бренда Byblos в цифровом мире интернет площадок.

Во время Недели Моды в Милане, в феврале 2019 года, будет открыт новый флагманский магазин Byblos, который будет располагаться на via della Spiga. И в то время, когда все внимание прессы будет приковано к Милану, бренд планирует организовать мероприятие по случаю открытия магазина.

Материал предоставлен пресс-службой