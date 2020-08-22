Marc O'Polo представили женскую коллекцию Archive Code FW 20

В этом сезоне женщинам предлагается погрузиться в архивы MARC O’POLO, представляющие цвета, ткани, силуэты и стили прошлого с особой актуальностью на сегодняшний день.

Период? - Конец 70-х – начало 80-х.

Вдохновение? - Блейзеры, пальто макси с поясом, юбки-брюки, блузки с рюшами, плотный вельвет, пуховики средней длины и традиционная шотландская клетка – все в богатой палитре осенних коричневых оттенков.

Миссия? - Придать дух современности классическим моделям, разбавив их джинсами и свитерами для актуального повседневного образа.

Результат? - Коллекция ARCHIVE CODE, осень/зима 2020!

СТАРТ СЕЗОНА

Цвет верблюжьей шерсти, карамель, бордовый и оттенки белого задают тон, привнося ощущение

осени одежде, которую можно носить уже в июле.

Важно: возвращение блейзера, будь то модный двубортный или длинный, однобортный блейзер с заостренными лацканами.

Эксклюзивные принты: мелкий геометрический узор или небольшие цветы – оба на легком вискозном крепе платьев, блузок и макси-юбок.

Новинки трикотажа: легкие пушистые вязаные модели из шерсти и классические кардиганы в современном силуэте, облегающие и укороченные.

Модный акцент: двусторонняя безрукавка-парка, идеальна поверх летящего платья.

Модели со специальным лейблом ARCHIVE CODE: белая рубашка с рюшами, классическая приталенная полосатая футболка, вязаный жилет на молнии и в качестве акцента – модный, вязанный резинкой, пуловер оверсайз.

Все модели ARCHIVE CODE выполнены из органического хлопка.

Джинсы, в основном также из натурального хлопка, новых силуэтов и в светлых тонах привносят штрих современной повседневности в любой образ.

РАЗГАР СЕЗОНА

Классика в современной интерпретации: концепция ARCHIVE CODE оживает благодаря объемному пальто длины макси из верблюжьей шерсти в стиле 80-х годов.

Главная новость: органический хлопок MARC O’POLO возвращается: на этот раз в виде органического вельвета и трикотажа толстовки с принтами и вышивкой ARCHIVE CODE.

Толстовка сезона в винтажном силуэте 80-х идеально сочетается с классическим пиджаком в клетку и полосатой блузкой ARCHIVE CODE – с оборками или отложным воротником с оборками на выбор.

Модели из вельвета включают комбинезоны, блейзеры и джинсовые куртки, а также блузки и брюки 5 карманов в стиле семидесятых.

Джинсовая ткань придает актуальности.