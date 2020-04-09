Маргерита Миссони стала куратором онлайн-аукцион Sotheby’s

Креативный директор молодежной линии M Missoni будет курировать аукцион современного искусства, который пройдет в режиме онлайн.

Маргерита Миссони сообщила, что приняв на себя роль куратора знаменитого аукциона, выбирала произведения искусства для него через сервисы Zoom и FaceTime. Такие меры были предприняты из-за распространения коронавирусной инфекции. Что касается лотов, которые будут представлены на онлайн-торгах Sotheby's, то в их числе можно будет увидеть работы Дэмиена Херста, Яеи Кусама, Джорджа Кондо, Энди Уорхола и других художников XX века. Аукцион пройдет с 14 по 21 апреля.