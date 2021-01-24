Марина Рафальская: «Я создаю модельное агентство, чтобы раскрыть в женщинах их уникальность»

Не только успешная модель, но и талантливый предприниматель. Она разбивает стереотипы и на собственном примере доказывает, что ум и красота совместимы. О том, как сделать блестящую карьеру в фэнш-сфере, добиться признания и стать счастливой мы поговорили с Мариной Рафальской (в инстаграме @marinika_99)

Марина, в прошлом году Вы получили безусловное гран-при престижного международного конкурса Russian Beauty 2020. Расскажите об этом подробнее

Идея посетить конкурс красоты пришла мне после развода. И я очень рада, что дала себе возможность начать жизнь сначала именно с творческих побед. Самооценка и самоуважение так или иначе связаны с нашим восприятием своей женственности. Мы часто забываем о том, что каждая из нас королева, поэтому иногда стоит напомнить об этом себе самой. Свою победу я посвящаю каждой женщине, не снимайте свою корону ни при каких обстоятельствах и никогда не переставайте себя ценить!

Благодаря этой победе Вы получили возможность представлять Россию на международном конкурсе «Красавица Европы-2020», но отказались от дальнейшего участия. Почему?

Дело в том, что у меня есть одновременно и отличный опыт собственного бизнеса, и большой опыт работы фотомоделью. Я снимаюсь для обложек журналов, участвую в дизайнерских показах. Поэтому вместо продолжения участия в конкурсе все свои силы я бросила на открытие нового модельного агентства @you_fashion_chance.

Прошлый год был очень тяжелым, многих из моих знакомых не стало во время пандемии, мироощущение у всех было чрезвычайно негативное. Но нужно уметь переключаться, заниматься творчеством, созидать. Как говорится: «Красота спасет мир!»

У нас очень много талантливых, уникальных людей, и наше агентство будет помогать им развиваться, мы будем снимать про них сюжеты, приглашать на радио и в различные медиа-проекты.

Расскажите поподробнее о своём агентстве

Агентство @you_fashion_chance - это агентство кастингов, фото и видео съёмок.

Здесь каждая девушка сможет почувствовать себя королевой и будет иметь шанс попасть на обложки российских и зарубежных глянцевых изданий, рассказать о себе в СМИ и на радио. Во времена пандемии внутри агентства мы можем взаимодействовать как онлайн, так и оффлайн. Вы можете приезжать к нам на уникальные фотосессии с готовыми образами, результаты которых будут просматривать различные глянцевые журналы, конкурсы красоты (например, «Мисс Америка», «Мисс Майами») и иные партнеры с ТВ и медиа проектов, в том числе и на международном уровне.

С нами Вы можете начать работать с именитыми дизайнерами, прийти к нам на ютуб канал и рассказать о своём бизнесе или будущих проектах. @you_fashion_chance - это выгодные условия сотрудничества и инвестиций, бизнес пиар. Каждая женщина красива и каждая из нас личность. Эти понятия не должны взаимоисключать друг друга. Нужно разрешить себе чувствовать себя королевой всегда.

Как Вы считаете, а что самое важное для модели?

Думаю, внешность – это точно не самое основное. Чтобы стать успешной в мире моды и вообще в жизни, надо знать, как ухаживать за собой, чувствовать эстетику, знать этикет, в том числе деловой, быть психологически подкованной. И, конечно, важно быть разносторонней личностью, особенно сейчас, во время перемен, без хорошего образования, стремления развиваться, трудолюбия не обойтись.

Я мечтаю о том, чтобы мы избавились от стереотипа о том, что красивая – значит глупая, а еще хуже – «продажная». К сожалению, много молодых девчонок, которые мечтают о том, чтобы успешный мужчина их содержал. И готовы ради этого терпеть любые его капризы, а иногда даже насилие. Но они не понимают того, как рискуют. Если не заниматься своим развитием, то в 40 лет супруг может развестись, и они останутся ни с чем – без крыши над головой, опыта работы, навыков… При этом с психологическими, а порой и физическими травмами. Именно поэтому важно заниматься саморазвитием, изучать разные направления – бизнес, моду, психологию, расширять свой круг общения… Только так Вы будете независимой, уверенной в завтрашнем дне и успешной.

Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

В fashion индустрию я пришла из бизнеса. Как и в любом деле, цели для себя здесь стоит ставить самые высокие. Лучшие партнеры у нас есть уже сейчас, соответственно нашим клиентам уже обеспечен лучший бизнес и фэшн пиар. Конечно, у нас много планов по развитию агентства, но оставлю их пока в секрете.

Я очень хочу, чтобы карьера в fashion индустрии перестала быть в нашей стране «постыдным занятием». Мода - это настоящее искусство, и модель - это творец. Причем попасть в эту сферу, чувствовать себя привлекательной и счастливой заслуживает каждая женщина. Давайте создавать перемены своими руками, позитивным мышлением и творчеством. Именно так мы сможем наполнить мир красотой, чистотой и радостью.