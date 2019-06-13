Коллаборация Marine Life с POISON DROP

Создавая коллекцию Marine Life, дизайнеры LAV’Z в сотрудничестве с POISON DROP взяли за основу природные формы и отразили в них хрупкую красоту морской флоры и фауны. Каждое украшение призвано дополнить целую палитру образов классического летнего гардероба: женственные платья, шелковые брючные костюмы в пижамном стиле, льняные жакеты over-size и кроп-топы. В новой коллаборации романтика дальних странствий и страсть к новым открытиям сочетаются с универсальной многослойностью. Все аксессуары можно сочетать между собой, создавая неповторимые стилистические ансамбли.

Marine Life вдохновлена летом, морем и удивительным миром подводных обитателей, которые населяют океанские глубины. Пронизанная солнцем, словно покрытая налетом морской соли, она создана специально для того, чтобы сделать летний образ игривым и легким, запуская солнечных зайчиков на обнаженные ключицы или загорелые плечи.

Прообразом для украшений из новой коллекции стали удивительные морские обитатели. Округлые ракушки, ребристые кораллы, миниатюрные крабы или моллюски дополнят любой летний образ, даже если он предназначен для офиса или деловой встречи. Морская стилистика как нельзя лучше дополнит актуальные эти летом платья-халаты, белоснежные рубашки свободного кроя в сочетании с укороченными джинсами, приглашая к путешествиям по бескрайним морским просторам.

В коллекцию вошли изящные колье, тонкие цепи, кулоны самых разных морских форм, моносерьги, способные стать центральным аксессуаром любого лука, тематические кольца, моносерьги-базы, которые можно дополнить любыми кулонами, анклеты (браслеты на щиколотку). Стерлинговое серебро, используемое в Marine Life, представлено в двух видаx покрытия: родием - драгоценным металлом платиновой группы и Vermeil из 18-каратного желтого золота. Декоративные вставки выполнены из барочного жемчуга и кубического циркония.



При создании летних луков непременно учитывайте, что биколорные украшения из коллекции Marine Life можно сочетать с другими аксессуарами. Более подробную информацию можно узнать на lavzjewellery.com