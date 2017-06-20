Марио Тестино удостоен Ордена Почетного легиона

Легендарный фотограф получил одну из самых престижных наград Франции.

Марио Тестино был удостоен Ордена Почетного легиона. Торжественная церемония награждения состоялась во французском посольстве в Лиме, ​​столице родного для Тестино Перу. Известный фотограф, чьи работы регулярно появляются на обложках Vogue и других авторитетных изданий, получил высокую награду за огромный вклад в развитие культуры на протяжении всей 40-летней карьеры. Также была отмечена его филантропическая работа в перуанском музее MATE.