Марио Тестино удостоен Ордена Почетного легиона

Легендарный фотограф получил одну из самых престижных наград Франции.
Марио Тестино был удостоен Ордена Почетного легиона. Торжественная церемония награждения состоялась во французском посольстве в Лиме, столице родного для Тестино Перу. Известный фотограф, чьи работы регулярно появляются на обложках Vogue и других авторитетных изданий, получил высокую награду за огромный вклад в развитие культуры на протяжении всей 40-летней карьеры. Также была отмечена его филантропическая работа в перуанском музее MATE.
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