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Марио Тестино (Mario Testino) (44)
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Артем Кузелев

Марио Тестино удостоен Ордена Почетного легиона

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  • 20 Июня 201712:30
Сюжеты: Марио Тестино (Mario Testino)

Легендарный фотограф получил одну из самых престижных наград Франции.

Марио Тестино был удостоен Ордена Почетного легиона. Торжественная церемония награждения состоялась во французском посольстве в Лиме, ​​столице родного для Тестино Перу. Известный фотограф, чьи работы регулярно появляются на обложках Vogue и других авторитетных изданий, получил высокую награду за огромный вклад в развитие культуры на протяжении всей 40-летней карьеры. Также была отмечена его филантропическая работа в перуанском музее MATE.

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