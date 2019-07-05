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Артем Кузелев

Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона

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  • 05 Июля 201919:00
Сюжеты: Dior

Франсуа Макрон наградил креативного директора парижского дома Dior высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг перед Францией.

Высокую награду Мария Грация Кьюри получила из рук писательницы и государственного секретаря по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа. Торжественную церемонию награждения посетили члены семьи Кьюри, а также друзья – Альбер Эльбаз, Эллен фон Унверт, Антуан Арно, Наталья Водянова и генеральный директор дома Dior Пьетро Беккари. Дизайнер поделилась с журналистами впечатлениями: «Получить такую важную для Франции награду, представляющую моду и культуру, да еще и из рук такой женщины, как Марлен Шьяппа, которая является отражением самых важных для меня ценностей, для меня это совершенно новая эмоция... Dior – дом, который воспевает женственность, поэтому я считаю, своим долгом рассказать женщинам об их потенциале. Я благодарна бренду, который поддерживает меня в стремлении дать голос женщинам и их работам».

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