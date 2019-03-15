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Артем Кузелев

Мария Грация Кьюри создает костюмы для балета

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  • 15 Марта 201910:01

С 29 марта по 2 апреля в Римском театре оперы будет идти постановка, посвященная американскому композитору Филипу Глассу.

В прошлом году креативный директор Dior уже сотрудничала с балетом Даниила Симкина и создала тогда костюмы для его постановки Falls the Shadow. На этот раз Мария Грация Кьюри сотрудничает с Римским оперным театром, разрабатывая дизайн костюмов для постановки Nuit Blanche, посвященной американскому композитору Филипу Глассу.

Увидеть спектакль можно будет с 29 марта по 2 апреля. По предварительной информации, наряды артистов создаются из тонкого прозрачного тюля, украшенного цветами. Для костюмов солистов дизайнер выбрала ткани с жемчужным отливом.

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