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Артем Кузелев

Мариякарла Босконо в рекламе Proenza Schouler. Весна, 2018

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  • 13 Декабря 201711:03
Сюжеты: Proenza Schouler, Рекламные кампании

Итальянская топ-модель стала главной героиней новой рекламной кампании американского бренда.

Джек Макколоу и Лазаро Эрнандес представили кадры новой рекламной кампании. За создание снимков сезона весна-лето 2018 отвечал фотограф Тайрон Лебон,а  главной героиней фотосессии стала Мариякарла Босконо. Итальянская топ-модель, которая в этом году сотрудничала с Chanel и Versace, примерила образы из новой коллекции Proenza Schouler в минималистичном духе. Правда, особо наряжаться Босконо не пришлось — ставка в кампейне сделана на эротику и простоту.

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