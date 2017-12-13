Мариякарла Босконо в рекламе Proenza Schouler. Весна, 2018

Итальянская топ-модель стала главной героиней новой рекламной кампании американского бренда.

Джек Макколоу и Лазаро Эрнандес представили кадры новой рекламной кампании. За создание снимков сезона весна-лето 2018 отвечал фотограф Тайрон Лебон,а главной героиней фотосессии стала Мариякарла Босконо. Итальянская топ-модель, которая в этом году сотрудничала с Chanel и Versace, примерила образы из новой коллекции Proenza Schouler в минималистичном духе. Правда, особо наряжаться Босконо не пришлось — ставка в кампейне сделана на эротику и простоту.