Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо сыграли свадьбу

Американский дизайнер и его партнер узаконили свои отношения 7 апреля в Нью-Йорке.

В апреле прошлого года Марк Джейкобс сделал предложение Чарли Дефранческо и спустя год пара узаконила свои отношения. Свадьба состоялась в Нью-Йорке 7 апреля в кругу друзей молодоженов. Среди приглашенных были Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Фиби Фило, Кейт Мосс, Хлое Севиньи, Белла и Джиджи Хадид, а также другие звезды моды. По случаю торжества Марк и Чарли опубликовали видео, в котором рассказали историю своей любви и показали часть свадебной церемонии.