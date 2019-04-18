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Артем Кузелев

Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо сыграли свадьбу

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  • 18 Апреля 201909:35
Сюжеты: Marc Jacobs

Американский дизайнер и его партнер узаконили свои отношения 7 апреля в Нью-Йорке.

В апреле прошлого года Марк Джейкобс сделал предложение Чарли Дефранческо и спустя год пара узаконила свои отношения. Свадьба состоялась в Нью-Йорке 7 апреля в кругу друзей молодоженов. Среди приглашенных были Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Фиби Фило, Кейт Мосс, Хлое Севиньи, Белла и Джиджи Хадид, а также другие звезды моды. По случаю торжества Марк и Чарли опубликовали видео, в котором рассказали историю своей любви и показали часть свадебной церемонии.

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