Марк Джейкобс и Наоми Кэмпбелл объединились против СПИДа

Американский дизайнер и супермодель запустили благотворительный проект.

Сегодня, в Международный день борьбы со СПИДом на сайте Марка Джейкобса и некоторых магазинах марки Marc Jacobs появилась коллекция футболок. Модели созданы дизайнером при участии супермодели Наоми Кэмпбелл и стали частью их собственного благотворительного проекта. Средства от продаж капсульной коллекции будут переведены в пользу объединенной программы ООН по борьбе со СПИДом ЮНЭЙДС. Футболки с надписью «This is a T-shirt by Naomi Campbell and Marc Jacobs to raise funds for UNAIDS» («Это футболка от Наоми Кэмпбелл и Марка Джейкобса, чтобы привлечь средства для ЮНЭЙДС») обойдется вам в 55 долларов.