Вход
ADV
Интересно
Marc Jacobs (217)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марк Джейкобс и Наоми Кэмпбелл объединились против СПИДа

  • 125
  • 0
  • 01 Декабря 201723:55
Сюжеты: Marc Jacobs, Naomi Campbell

Американский дизайнер и супермодель запустили благотворительный проект.

Сегодня, в Международный день борьбы со СПИДом на сайте Марка Джейкобса и некоторых магазинах марки Marc Jacobs появилась коллекция футболок. Модели созданы дизайнером при участии супермодели Наоми Кэмпбелл и стали частью их собственного благотворительного проекта. Средства от продаж капсульной коллекции будут переведены в пользу объединенной программы ООН по борьбе со СПИДом ЮНЭЙДС. Футболки с надписью «This is a T-shirt by Naomi Campbell and Marc Jacobs to raise funds for UNAIDS» («Это футболка от Наоми Кэмпбелл и Марка Джейкобса, чтобы привлечь средства для ЮНЭЙДС») обойдется вам в 55 долларов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru