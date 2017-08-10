Марк Джейкобс останется на своем месте

На днях дизайнер опроверг слухи о том, что ему придется покинуть собственную марку.

На прошлой неделе вся индустрия обсуждала возможный уход Марка Джейкобса из компании Marc Jacobs. Кроме того, появились слухи об отмене следующего показа марки. На днях дизайнер лично опроверг информацию и сообщил, что шоу сезона весна-лето 2018 все же состоится. Джейкобс подчеркнул: «Мы все усердно работаем над коллекцией и активно готовимся к показу в сентябре». Также дизайнер добавил, что возникшие слухи о его увольнении стали поводом для «расстройства и стресса» его сотрудников.