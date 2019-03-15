Вход
ADV
Интересно
Marc Jacobs (228)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марк Джейкобс отрицает обвинения в плагиате

  • 196
  • 0
  • 15 Марта 201910:03
Сюжеты: Marc Jacobs

На днях представители марки Marc Jacobs прокомментировали обвинения в плагиате, которые компании предъявили участники рок-группы Nirvana.

Некоторое время назад участники распавшейся из-за смерти Курта Кобэйна в 1994 году группы обвинили американский бренд в плагиате. По мнению, музыкантов, Марк Джейкобс нарушил их авторские права, использовав в дизайне некоторых своих веще фирменный смайл Nirvana. Юристы компании утверждают, что Джейкобс не использовал идентичный символ, а заметно изменил его. Кроме того, представители Marc Jacobs апеллируют к тому, что на момент выхода первоначальной коллекции в 1991 году (Марк Джейкобс для Perry Ellis) дочь Кобэйна Фрэнсис Бин Кобейн и его вдова Кортни Лав поддержали релиз. О том, как экс-музыканты Nirvana восприняли заявление, пока что неизвестно.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru