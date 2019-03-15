Марк Джейкобс отрицает обвинения в плагиате

На днях представители марки Marc Jacobs прокомментировали обвинения в плагиате, которые компании предъявили участники рок-группы Nirvana.

Некоторое время назад участники распавшейся из-за смерти Курта Кобэйна в 1994 году группы обвинили американский бренд в плагиате. По мнению, музыкантов, Марк Джейкобс нарушил их авторские права, использовав в дизайне некоторых своих веще фирменный смайл Nirvana. Юристы компании утверждают, что Джейкобс не использовал идентичный символ, а заметно изменил его. Кроме того, представители Marc Jacobs апеллируют к тому, что на момент выхода первоначальной коллекции в 1991 году (Марк Джейкобс для Perry Ellis) дочь Кобэйна Фрэнсис Бин Кобейн и его вдова Кортни Лав поддержали релиз. О том, как экс-музыканты Nirvana восприняли заявление, пока что неизвестно.