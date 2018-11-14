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Артем Кузелев

Марк Джейкобс перевыпустил гранжевую коллекцию

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  • 14 Ноября 201812:59
Сюжеты: Marc Jacobs

Скоро в продаже появятся модели, созданные дизайнером в 1993 году для марки Perry Ellis.

Повинуясь ностальгии, Марк Джейкобс перевыпустил гранжевую коллекцию сезона весна-лето 1993, созданную им для американской марки Perry Ellis. Именно эта коллекция сделала тогда еще молодого дизайнера знаменитым, хотя я вызвала неоднозначные отклики. Специальный тираж составили все 26 образов, причем Джейкобс повторил и одежду, и аксессуары 1993 года. В продаже вещи появятся совсем скоро, вместе с круизной коллекцией Marc Jacobs.

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