Скоро в продаже появятся модели, созданные дизайнером в 1993 году для марки Perry Ellis.

Повинуясь ностальгии, Марк Джейкобс перевыпустил гранжевую коллекцию сезона весна-лето 1993, созданную им для американской марки Perry Ellis. Именно эта коллекция сделала тогда еще молодого дизайнера знаменитым, хотя я вызвала неоднозначные отклики. Специальный тираж составили все 26 образов, причем Джейкобс повторил и одежду, и аксессуары 1993 года. В продаже вещи появятся совсем скоро, вместе с круизной коллекцией Marc Jacobs.