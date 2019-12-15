Марк Джейкобс перезапускает мужскую линию

Американская марка Marc Jacobs во второй раз запускает свою мужскую линию.

В результате не очень хорошего финансового положения за последние два года Марк Джейкобс приостановил выход коллекций молодежной линейки Marc by Marc Jacobs и мужской линии основного бренда. На данный момент дизайнер возвращает мужские коллекции, однако делает это без особой шумихи. Главным образом позиционирование происходит через официальный Instagram марки. Джейкобс выпустил уже порядка тридцати моделей, которые доступны для покупки на сайте Marc Jacobs. Цены на вещи варьируются от 130 евро за футболку до 1440 евро за куртку.