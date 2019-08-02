Марк Джейкобс – первый из дизайнеров-лауреатов канала MTV

В конце августа состоится ежегодная церемония MTV Awards, на которой американский дизайнер получит премию за влияние на моду.

Американец Марк Джейкобс стал первым в истории дизайнером-лауреатом премии канала MTV. Организаторы ежегодного события решили отметить вклад модельера и его положительное влияние на модную индустрию. Сообщается, что для мероприятия Джейкобс также создаст мультимедийную интерактивную зону, рассказывающую о его работе и творческом методе.