Марк Джейкобс попрощается с Marc Jacobs?

По слухам, американскому дизайнеру придется расстаться с еще одним своим брендом.

Предстоящая Неделя моды в Нью-Йорке обещает быть запоминающейся и уже сейчас вызывает большой ажиотаж. Кроме глобальной смены расписания и состава участников, мероприятие вызывает интерес кадровыми перестановками. На днях стало известно, что Марк Джейкобс, вероятно, покинет свой одноименный лейбл.

Ранее Марку пришлось расстаться со своей линейкой Marc by Marc Jacobs, которая оказалась нерентабельной. Теперь речь идет об основной коллекции Marc Jacobs. Слухи частично подтверждает авторитетное издание Business of Fashion. В частности, журналисты заявили, что дизайнер недоволен реорганизацией своей марки, которую проводил генеральный директор Себастьян Зуль. Вероятно, Джейкобс или вообще покинет компанию, или же оставит место креативного директора.

Впрочем, есть вероятность, что ситуация изменится в пользу Марка. Недавно стало известно, что Зуль отстранен от занимаемой должности, и уже скоро его место займет бывший глава марки Kenzo Эрик Марешаль.