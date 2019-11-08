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Артем Кузелев

Марк Джейкобс примет участие в аукционе Sotheby's

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  • 08 Ноября 201910:43
Сюжеты: Marc Jacobs

Американский дизайнер выставит на торги 150 произведений искусства из личной коллекции.

Марк Джейкобс объявил, что выставит на аукцион Sotheby's более 150 произведений искусства из личной коллекции. В числе представленных на торгах авторов будут Энди Уорхол, Эд Рушей, Ура Фишер и Ричард Принс. Однако это еще не все! Кроме искусства, Джейкобс представит и вовсе необычный лот – свой нью-йоркский таунхаус стоимостью 14,5 млн долларов. Стартует аукцион Marc Jacobs: A Life of Design в Нью-Йорке 12 декабря.

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