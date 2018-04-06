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Артем Кузелев

Марк Джейкобс сделал предложение бойфренду

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  • 06 Апреля 201820:21
Сюжеты: Marc Jacobs

Во время романтического ужина американский дизайнер предложил своему парню пожениться.

Сегодня сеть взорвала неожиданная новость от Марка Джейкобса: американский дизайнер решил сыграть свадьбу со своим бойфрендом. Известие было опубликовано на официальной страничке Джейкобса в Instagram. Как оказалось, во время романтического ужина в ресторане «Чепотле» Марк пригласил своего возлюбленного на танец под песню Принца Kiss и в итоге сделал ему предложение руки и сердца. На происходящее Чарли ДеФранческо отреагировал незамедлительно и сказал: «Да».

Когда состоится свадьба, пока что не сообщается, но можно предположить, что это будет одно из самых ярких событий. Особенно, если жених пригласит на церемонию своих друзей-звезд: Мэрилина Мэнсона, Мисси Эллиотт, Кортни Лав, Шер и других.

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