Марк Джейкобс сделал предложение бойфренду

Во время романтического ужина американский дизайнер предложил своему парню пожениться.

Сегодня сеть взорвала неожиданная новость от Марка Джейкобса: американский дизайнер решил сыграть свадьбу со своим бойфрендом. Известие было опубликовано на официальной страничке Джейкобса в Instagram. Как оказалось, во время романтического ужина в ресторане «Чепотле» Марк пригласил своего возлюбленного на танец под песню Принца Kiss и в итоге сделал ему предложение руки и сердца. На происходящее Чарли ДеФранческо отреагировал незамедлительно и сказал: «Да».

Когда состоится свадьба, пока что не сообщается, но можно предположить, что это будет одно из самых ярких событий. Особенно, если жених пригласит на церемонию своих друзей-звезд: Мэрилина Мэнсона, Мисси Эллиотт, Кортни Лав, Шер и других.