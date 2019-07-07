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Артем Кузелев

Марк Джейкобс снова предстанет перед судом

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  • 07 Июля 201914:52
Сюжеты: Marc Jacobs

На этот раз на американского дизайнера подали иск из-за фотографии Беллы Хадид в Instagram его марки.

В конце января в официальном Instagram бренда Марка Джейкобса было опубликовано фото Беллы Хадид. На снимке супермодель была запечатлена в ярком свитшоте Marc Jacobs, однако у кадра нашелся возмущенный автор. Им оказался фотограф Кристофер Петерсон, которого в Америке знают по скандальным снимкам знаменитостей. Петерсон подал на компанию Марка Джейкобса в суд, так как обнаружил, что на его кадре обрезан именной водяной знак. По мнению фотографа, это нарушает его авторские права, что может стоить дизайнеру 150 000 долларов. Дело уже передано в Нью-Йоркский областной суд, но чем закончится – пока что неизвестно.

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