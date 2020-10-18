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Артем Кузелев

Марк Джейкобс стал автором документального фильма

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  • 18 Октября 202011:52
Сюжеты: Marc Jacobs

Во время карантина американский дизайнер выступил в качестве режиссера собственного фильма о локдауне.

A New York Story – 24-минутный документальный фильм, который Марк Джейкобс снял о своей жизни в эпоху самоизоляции. Дизайнер исполнил в картине все роли, за операторскую работу отвечал его ассистент Ник Ньюболд. Видео опубликовано на официальном канале Ньюболда в YouTube.

 
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