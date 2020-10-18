Марк Джейкобс стал автором документального фильма

Во время карантина американский дизайнер выступил в качестве режиссера собственного фильма о локдауне.

A New York Story – 24-минутный документальный фильм, который Марк Джейкобс снял о своей жизни в эпоху самоизоляции. Дизайнер исполнил в картине все роли, за операторскую работу отвечал его ассистент Ник Ньюболд. Видео опубликовано на официальном канале Ньюболда в YouTube.