Марк Джейкобс станет онлайн-преподавателем

Американский дизайнер объявил набор желающих пройти его авторский онлайн-курс о дизайне одежды.

Марк Джейкобс анонсировал запуск авторского онлайн-курса о дизайне одежды. Во время обучения американский дизайнер расскажет о всех этапах процесса создания модных коллекций: от вдохновения и эскизов до выбора тканей и пошива. Курс будет состоять из 15 видеоуроков и ответов Марка на вопросы студентов. Записаться на занятия можно на сайте дизайнера.