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Артем Кузелев

Марк Джейкобс станет онлайн-преподавателем

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  • 18 Ноября 201713:13
Сюжеты: Marc Jacobs

Американский дизайнер объявил набор желающих пройти его авторский онлайн-курс о дизайне одежды.

Марк Джейкобс анонсировал запуск авторского онлайн-курса о дизайне одежды. Во время обучения американский дизайнер расскажет о всех этапах процесса создания модных коллекций: от вдохновения и эскизов до выбора тканей и пошива. Курс будет состоять из 15 видеоуроков и ответов Марка на вопросы студентов. Записаться на занятия можно на сайте дизайнера.

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