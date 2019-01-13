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Артем Кузелев

Марк Джейкобс судится с рок-музыкантами

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  • 13 Января 201913:08
Сюжеты: Marc Jacobs

Представители культовой группы Nirvana подали судебный иск против американского дизайнера, обвинив его в нарушении авторских прав.

Новый год для Марка Джейкобса начался с не очень позитивных новостей. Бывшие участники гранж-группы Nirvana подали на дизайнера в суд, обвинив его в плагиате. В центре внимания разбирательства оказалась перевыпущенная в конце 2018 года капсульная коллекция Redux Grunge Сollection, в оформлении нескольких моделей которой использован видоизмененный логотип рок-коллектива. Истцы заявляют, что права на фирменный знак принадлежат Nirvana с 1992 года, а Джейкобс не должен был его использовать даже в трансформированном виде. Кроме того, у музыкантов претензии к названию коллекции, которая отсылает к стилю гранж, который, как известно, придумали Курт Кобэйн и компания.

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