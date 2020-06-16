Марк Джейкобс уволил около шестидесяти сотрудников

Под сокращение попала и глава марки The Marc Jacobs Олимпия Ле-Тан.

Пытаясь минимизировать издержки, вызванные коронакризисом, в последние несколько недель марка Marc Jacobs уволила около 60 сотрудников. В их число попала и дизайнер Олимпия Ле-Тан, возглавляющая вторую линию – The Marc Jacobs. О сокращении сотрудникам было объявлено во время Zoom-митинга. Расставаясь с работниками, руководство компании продлило им медицинскую страховку на 60 дней.

Об оставшихся сотрудниках в компании говорят, что они продолжат получать зарплату, пока продолжается локдаун.