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Артем Кузелев

Марк Джейкобс уволил около шестидесяти сотрудников

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  • 16 Июня 202020:10
Сюжеты: Marc Jacobs

Под сокращение попала и глава марки The Marc Jacobs Олимпия Ле-Тан.

Пытаясь минимизировать издержки, вызванные коронакризисом, в последние несколько недель марка Marc Jacobs уволила около 60 сотрудников. В их число попала и дизайнер Олимпия Ле-Тан, возглавляющая вторую линию – The Marc Jacobs. О сокращении сотрудникам было объявлено во время Zoom-митинга. Расставаясь с работниками, руководство компании продлило им медицинскую страховку на 60 дней.

Об оставшихся сотрудниках в компании говорят, что они продолжат получать зарплату, пока продолжается локдаун.

 

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