Марк Джейкобс запускает демократичную линейку

Американский дизайнер представил дебютную межсезонную коллекцию.

Марк Джейкобс анонсировал запуск новой демократичной линии своей марки. Однако линейка, получившая название The Marc Jacobs, будет специализироваться лишь на межсезонных коллекциях. Отдельно дизайнер отметил, что новая коллекция посвящена его личной страничке в Instagram. Дебютные образы Pre-Fall 2019 недавно были представлены байерам, но широкая публика увидит их только в мае. Сообщается, что к работе над созданием лукбука Марк пригласил стилистку Лотту Волкову, известную по работе с Dazed, Vetements и Balenciaga.