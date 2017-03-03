Mark Formelle: женское кружевное бельё от брутальных мужчин

Белорусская компания Mark Formelle опубликовала креативное видео, которое многие издания охарактеризовали как «жаркое», излишне откровенное и провокационное. Сюжет ролика напоминает миниатюрный эротический триллер.

Поздний вечер, фабрика пуста. Одна из задержавшихся на работе сотрудниц собирается покинуть рабочее место. Внезапно ее внимание привлекают звуки, доносящиеся из швейного цеха. Девушка с опаской заглядывает туда и видит интригующую картину.

В швейном цеху кипит работа! Работники — полуобнажённые сексуальные мачо трудятся над созданием нижнего женского белья. В их действиях — от раскроя до размещения на манекенах и наклеивания стикеров на упаковки с продукцией — одновременно сочетаются любовь, нежность и страсть. Интересно, правда?

По словам руководства Mark Formelle видео было снято для того, чтобы опровергнуть сексистское представление многих о том, что быть первоклассной швеей доступно лишь женщинам. Ролик вызвал настоящую бурю эмоций в Сети — от негодования до восторга и собрал уже сотни тысяч просмотров. И это лишь начало.

В чем же секрет популярности подобного видеоконтента? Известный тренд-футуролог, исследователь инфопотоков и эксперт моды Игорь Сюч объясняет это так:

«Создание вирусных роликов — это искусство и весьма сложный процесс, в основе которого лежит владение психологией влияния. Как можно завладеть умом человека? Вызвать у него эмоцию. И не просто эмоцию — это должно быть яркое чувство, сформированное сразу несколькими каналами восприятия. Сюда входит эффект внезапности, яркая визуальная составляющая, благоприятно звучащее звуковое сопровождение и превосходство ожиданий. В идеале — задействован ещё и ольфакторный аспект (воздействие на обоняние).

Правильное сочетание перечисленных моментов вызывает комплекс комфортных ощущений и рождает особое состояние. То, что подводит человека к переживанию, которое называют „WOW-эффект“. Именно он даёт мощный толчок-переворот в сознании клиента и способствует тому, чтобы бренд стал выбором, фаворитом среди других конкурентов и побуждал человека рекомендовать его другим.

Именно так работает сарафанное радио, и рождаются слухи и пересуды. Итог — марка становится необычайно популярной. Она цепляет. Разумеется, не любой темой можно зацепить. В вирусном контенте наиболее часто эксплуатируются темы секса, религии, национальной принадлежности — ведь к этим вещам равнодушных не бывает».



В компании Mark Formelle уверены, что бельё, сшитое подобным образом, захочет иметь в гардеробе любая женщина. Что, кстати, не так уж далеко от истины: форумы соцсетей переполнены комментариями женщин, объединенных одной общей мыслью: «Хочу его!»