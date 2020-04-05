Марк Лангер покидает пост генерального директора Hugo Boss

Германский модный холдинг сообщил о том, что генеральный директор Марк Лангер в этом году покинет свой пост.

Марк Ленгер занимал пост генерального директора компании Hugo Boss последние четыре года, до этого топ-менеджер являлся финансовым директором холдинга. Однако на прошлой неделе стало известно, что компания решила расстаться с Ленгером, окончательно решение вступит в силу 30 сентября 2020-го. При этом в официальном заявлении сообщается, что бывший гендиректор будет сотрудничать с Hugo Boss в качестве консультанта.