Марка 3.1 Phillip Lim станет экологичнее

Американская марка объявила, что больше не будет использовать в производстве натуральный мех и экзотическую кожу.

Марка 3.1 Phillip Lim поддержала тренд на экологичность и отказ от натурального меха и кожи. На днях руководство бренда опубликовало релиз, в котором говорится, что компания перестанет использовать натуральный мех и кожу экзотических животных в своих коллекциях. В заявлении также сказано: «В этом сезоне мы заявляем о том, что отказываемся от меха. Начиная с этого самого момента бренд перестанет использовать для коллекций одежды и аксессуаров мех и шкуры таких животных, как лиса, норка, рысь, шиншилла, ягнята каракульской породы, а также экзотическую кожу, в том числе питона, аллигатора, крокодила и ящерицы. Благодарим Общество защиты животных Соединенных Штатов за сотрудничество и поддержку».