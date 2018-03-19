Марка Acne Studios будет продана?

По неофициальной информации руководство шведского бренда занялись поисками покупателя.

Слухи пока что не подтверждены, однако авторитетное издание о моде WWD сообщает, что представители Acne Studios обратились в банк Goldman Sachs в поисках покупателя. Сообщается, что руководство бренда планирует продать контрольный пакет акций популярной марки, а банк выступает в качестве доверенного лица, которое общается с заинтересованными лицами. Источники WWD подчеркивают, что у Acne уже есть несколько претендентов, что неудивительно, так как на данный момент ежегодная прибыль бренда составляет 200 миллионов евро. Однако официальных заявлений ни руководство бренда, ни креативный директор Джонни Йоханссон не делали.