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Артем Кузелев

Марка adidas представила новую экологичную капсулу

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  • 21 Мая 202012:04
Сюжеты: Adidas

Спортивный бренд выпустил коллекцию Primeblue, вещи для которой создавались из переработанного пластика.

Марка adidas представила коллекцию спортивной одежды из переработанного океанического пластика. Капсулу Primeblue составили футболки, шорты, ветровки, леггинсы, лонгсливы, комбинезоны, купальные костюмы и несколько моделей беговых кроссовок. За создание экологичного материала отвечала компания Parley, работающая в этом направлении 18 лет. В переработку отправляются пластиковые отходы, собранные на пляжах и прибрежных районах. Приобрести вещи из капсулы можно на официальном сайте adidas.

 
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