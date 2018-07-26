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Артем Кузелев

Марка Adidas станет более экологичной

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  • 26 Июля 201812:10
Сюжеты: Adidas

Немецкий спортивный гигант объявил о готовности к 2024 году использовать исключительно переработанный полиэстер.

Марка Adidas сообщает, что будет использовать только переработанный полиэстер в производстве обуви и одежды. Компания хочет сделать свою деятельность более экологичной уже в ближайшие шесть лет. Бренд уже имеет успешный опыт использования пластика, выловленного в мировом океане: всего было продано более миллиона пар такой обуви. Обязательство, которое заявило руководство Adidas, делает компанию одним из лидеров рационального производства.

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