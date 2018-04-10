Adidas закрывает магазины

Руководство спортивного бренда приняло решение закрыть в ближайшем будущем большинство магазинов.

Исполнительный директор компании Adidas Каспар Рорстед сделал неожиданное заявление. В планах марки закрыть в ближайшие годы большого количества физических магазинов и сосредоточиться на онлайн-продажах. Топ-менеджер пояснил: «Магазинов будет меньше, но они будут лучше. Наш сайт – наш главный магазин».

На данный момент у компании Adidas работает около 2500 собственных магазинов по всему миру, а также 13000 монобрендов по франшизе.