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Артем Кузелев

Adidas закрывает магазины

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  • 10 Апреля 201814:04
Сюжеты: Adidas

Руководство спортивного бренда приняло решение закрыть в ближайшем будущем большинство магазинов.

Исполнительный директор компании Adidas Каспар Рорстед сделал неожиданное заявление. В планах марки закрыть в ближайшие годы большого количества физических магазинов и сосредоточиться на онлайн-продажах. Топ-менеджер пояснил: «Магазинов будет меньше, но они будут лучше. Наш сайт – наш главный магазин».

На данный момент у компании Adidas работает около 2500 собственных магазинов по всему миру, а также 13000 монобрендов по франшизе.

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