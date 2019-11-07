Марка Adidas займется космическими технологиями

Бренд подписал многолетнее партнерское соглашение с Национальной лабораторией США на МКС.

Новый контракт спортивной марки должен позитивно повлиять на совершенствование технологий дизайна и разработок для спортсменов как на Земле, так и в космическом пространстве. В начале реализации многолетнего проекта бренд уделит внимание инновационным характеристикам продукта и станет первым, протестировавшим новшества в спортивной обуви и экипировки в условиях космоса. Ожидается, что это позволит улучшить производительность и комфорт уже существующих моделей и повлечет за собой повышение эффективности при дальнейших разработках. Начало испытаний намечено на начало 2020 года.

К слову, в октябре на МКС были доставлены футбольные мячи adidas для исследования их поведения в условиях микрогравитации. Новые аэродинамические характеристики дадут больше свободы в проектировании мячей, улучшении формы и текстуры их поверхности.