Марка Agent Provocateur представила праздничную коллекцию белья

Британский бренд представил модели из новой капсульной коллекции, посвященной Дню святого Валентина.

К празднику в Agent Provocateur разработали несколько моделей, украшенных французским кружевом, вышивкой и узорами в виде сердца. Кроме комплектов белья, в капсуле есть одежда для сна и аксессуары для спальни. Креативный директор марки Сара Шоттон отметила: «На День святого Валентина каждая женщина может выбрать особенное нижнее белье, которое подчеркнет ее великолепие, силу и женственность».