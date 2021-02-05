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Артем Кузелев

Марка Agent Provocateur представила праздничную коллекцию белья

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  • 05 Февраля 202112:08
Сюжеты: Agent Provocateur, День Святого Валентина

Британский бренд представил модели из новой капсульной коллекции, посвященной Дню святого Валентина.

К празднику в Agent Provocateur разработали несколько моделей, украшенных французским кружевом, вышивкой и узорами в виде сердца. Кроме комплектов белья, в капсуле есть одежда для сна и аксессуары для спальни. Креативный директор марки Сара Шоттон отметила: «На День святого Валентина каждая женщина может выбрать особенное нижнее белье, которое подчеркнет ее великолепие, силу и женственность».

 
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