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Артем Кузелев

Марка Agent Provocateur смогла сократить убытки

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  • 04 Сентября 201923:09
Сюжеты: Agent Provocateur

На днях люксовый бренд белья опубликовал финансовый отчет за 2018 год, согласно которому дела у компании стали выравниваться.

В последние пару лет люксовая марка Agent Provocateur несла немалые убытки. В 2017 году компания потеряла 18, 9 млн фунтов стерлингов. Однако отчет за 2018 финансовый год, опубликованный на днях, внушает оптимизм. Аналитики отметили, что убытки марки сократились почти вдвое: за прошлый год Agent Provocateur потеряла 9,6 млн фунтов стерлингов. Кроме того, эксперты отметили рост товарооборота марки более чем на миллион фунтов – до 18,1 млн.

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