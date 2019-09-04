Марка Agent Provocateur смогла сократить убытки

На днях люксовый бренд белья опубликовал финансовый отчет за 2018 год, согласно которому дела у компании стали выравниваться.

В последние пару лет люксовая марка Agent Provocateur несла немалые убытки. В 2017 году компания потеряла 18, 9 млн фунтов стерлингов. Однако отчет за 2018 финансовый год, опубликованный на днях, внушает оптимизм. Аналитики отметили, что убытки марки сократились почти вдвое: за прошлый год Agent Provocateur потеряла 9,6 млн фунтов стерлингов. Кроме того, эксперты отметили рост товарооборота марки более чем на миллион фунтов – до 18,1 млн.