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Неделя моды в Милане (571)
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Артем Кузелев

Марка Agnona перезапустит мужскую линию

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  • 16 Января 202021:43
Сюжеты: Неделя моды в Милане

После 20-летнего перерыва бренд, входящий в состав холдинга Ermenegildo Zegna Group, представит мужскую коллекцию.

Руководство марка Agnona объявило о намерении перезапустить мужскую линию. Как сообщил креативный директор бренда Саймон Холлоуэй, его главная задача заключается в том, чтобы «обратиться к тому, что в моде было забыто». Первую после 20-летнего перерыва мужскую коллекцию дизайнер представит вместе с женской коллекцией сезона осень-зима 2020/21. Показ пройдет в рамках Недели моды в Милане в феврале.

 

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