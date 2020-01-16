Марка Agnona перезапустит мужскую линию

После 20-летнего перерыва бренд, входящий в состав холдинга Ermenegildo Zegna Group, представит мужскую коллекцию.

Руководство марка Agnona объявило о намерении перезапустить мужскую линию. Как сообщил креативный директор бренда Саймон Холлоуэй, его главная задача заключается в том, чтобы «обратиться к тому, что в моде было забыто». Первую после 20-летнего перерыва мужскую коллекцию дизайнер представит вместе с женской коллекцией сезона осень-зима 2020/21. Показ пройдет в рамках Недели моды в Милане в феврале.