Марка American Apparel поддержала ЛГБТ+

В Месяц гордости возрождающийся американский бренд выпустил коллекцию футболок в поддержку сообщества ЛГБТ+.

Июнь традиционно называют Месяцем гордости, во время которого во всем цивилизованном мире проходят гей-прайды и другие акции в поддержку сообщества ЛГБТ+. Ежегодно к началу лета многие марки выпускают капсульные коллекции с радужной символикой, ободряющими принтами и хлесткими слоганами. Перезапущенная недавно марка American Apparel не отстает от всемирной кампании и поддерживает ее специальной коллекцией футболок и холщовых сумок.