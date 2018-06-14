Вход
ADV
Интересно
American Apparel (21)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка American Apparel поддержала ЛГБТ+

  • 89
  • 0
  • 14 Июня 201813:33
Сюжеты: American Apparel

В Месяц гордости возрождающийся американский бренд выпустил коллекцию футболок в поддержку сообщества ЛГБТ+.

Июнь традиционно называют Месяцем гордости, во время которого во всем цивилизованном мире проходят гей-прайды и другие акции в поддержку сообщества ЛГБТ+. Ежегодно к началу лета многие марки выпускают капсульные коллекции с радужной символикой, ободряющими принтами и хлесткими слоганами. Перезапущенная недавно марка American Apparel не отстает от всемирной кампании и поддерживает ее специальной коллекцией футболок и холщовых сумок.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru