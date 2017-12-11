Марка Balenciaga объединяет мужское и женское шоу

Креативный директор парижского дома моды сообщил, что на предстоящей Неделе моды представит сразу обе коллекции.

Неделя моды в Париже сезона осень-зима 2018/19 уже сейчас заставляет говорить о себе. Одним из самых ожидаемых событий на ней станет показ новой коллекции дома Balenciaga. Креативный директор марки Демна Гвасалия представит на парижском подиуме сразу две линейки – мужскую и женскую. О том, что стало прияиной таких перемен, представители компании не сообщают.