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Артем Кузелев

Марка Balenciaga объединяет мужское и женское шоу

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  • 11 Декабря 201712:01
Сюжеты: Balenciaga

Креативный директор парижского дома моды сообщил, что на предстоящей Неделе моды представит сразу обе коллекции.

Неделя моды в Париже сезона осень-зима 2018/19 уже сейчас заставляет говорить о себе. Одним из самых ожидаемых событий на ней станет показ новой коллекции дома Balenciaga. Креативный директор марки Демна Гвасалия представит на парижском подиуме сразу две линейки – мужскую и женскую. О том, что стало прияиной таких перемен, представители компании не сообщают.

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