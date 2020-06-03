Марка Banana Republic пожертвовала одежду безработным

Американский бренд в рамках инициативы «Будем работать на лучшую республику» направил на благотворительность новую одежду на сумму 20 млн долларов.

Благотворительная инициатива американской марки призвана поддержать тех, кто потерял работу из-за коронакризиса. Компания запустила проект совместно с некоммерческой организацией Delivering Good, поддерживающей малоимущих американцев. Глава Banana Republic Марк Брайтбард отметил: «Поскольку Америка сталкивается с историческим уровнем безработицы, Banana Republic запустила эту инициативу, чтобы помочь американцам вернуться к работе, обеспечив им уверенность благодаря одежде, которую они могут надевать на собеседования и для работы, в том числе и дома».