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Артем Кузелев

Марка Banana Republic пожертвовала одежду безработным

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  • 03 Июня 202018:57
Сюжеты: Banana Republic

Американский бренд в рамках инициативы «Будем работать на лучшую республику» направил на благотворительность новую одежду на сумму 20 млн долларов.

Благотворительная инициатива американской марки призвана поддержать тех, кто потерял работу из-за коронакризиса. Компания запустила проект совместно с некоммерческой организацией Delivering Good, поддерживающей малоимущих американцев. Глава Banana Republic Марк Брайтбард отметил: «Поскольку Америка сталкивается с историческим уровнем безработицы, Banana Republic запустила эту инициативу, чтобы помочь американцам вернуться к работе, обеспечив им уверенность благодаря одежде, которую они могут надевать на собеседования и для работы, в том числе и дома».

 
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