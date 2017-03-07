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Артем Кузелев

Марка BCBG Max Azria объявлена банкротом

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  • 07 Марта 201716:05
Сюжеты: Max Azria

Американский бренд Макса и Любови Азрия на днях сделал официальное заявление о своем банкротстве.

На прошлой неделе представители компании BCBG Max Azria подали заявление о банкротстве. Ситуация объясняется тем, что покупатели все чаще предпочитают онлайн-шопинг походам в магазины и торговые центры. В заявлении компании также говорится, что на данный момент долг бренда составляет от 500 млн до одного млрд долларов. О начале процедуры банкротства заявило и канадское представительство BCBG Max Azria.

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