Марка BCBG Max Azria объявлена банкротом

Американский бренд Макса и Любови Азрия на днях сделал официальное заявление о своем банкротстве.

На прошлой неделе представители компании BCBG Max Azria подали заявление о банкротстве. Ситуация объясняется тем, что покупатели все чаще предпочитают онлайн-шопинг походам в магазины и торговые центры. В заявлении компании также говорится, что на данный момент долг бренда составляет от 500 млн до одного млрд долларов. О начале процедуры банкротства заявило и канадское представительство BCBG Max Azria.