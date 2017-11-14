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Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles) (60)
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Артем Кузелев

Марка Бейонсе пришла в Россию

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  • 14 Ноября 201714:12
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

Пресс-служба BNS Group, которая является дистрибьютором бренда в России, сообщила, что коллекция Ivy Park поступила в продажу в ТРЦ «Европейский».

Коллекция марки Ivy Park, основанной Бейонсе совместно с компанией Topshop, впервые поступила в продажу в России. Линейку спортивной и уличной одежды можно найти в магазине Topshop в ТРЦ «Европейский». Одновременно с Россией в этом месяце продукцию Ivy Park своим клиентам предложили еще 50 магазинов по всему миру, в том числе знаменитый универмаг Selfriges и онлайн-площадки Topshop.com и Net-A-Porter.com.

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