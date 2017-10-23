Марка Bottega Veneta переезжает в Нью-Йорк

На днях руководство бренда объявило, что показ следующей коллекции пройдет не привычно в Милане, а на той стороне Атлантики.

В феврале будущего года марка Bottega Veneta представит новую коллекцию не как обычно, в Милане, а в Нью-Йорке. Руководство холдинга Kering, которому принадлежит дом моды, анонсировал «грандиозное шоу», посвященное открытию в Нью-Йорке большого флагманского магазина Bottega Veneta. Новое торговое пространство расположится на престижной Мэдисон-авеню, и здесь же пройдет показ мужских и женских образов сезона 2018/19.