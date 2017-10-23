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Артем Кузелев

Марка Bottega Veneta переезжает в Нью-Йорк

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  • 23 Октября 201713:31
Сюжеты: Bottega Veneta

На днях руководство бренда объявило, что показ следующей коллекции пройдет не привычно в Милане, а на той стороне Атлантики.

В феврале будущего года марка Bottega Veneta представит новую коллекцию не как обычно, в Милане, а в Нью-Йорке. Руководство холдинга Kering, которому принадлежит дом моды, анонсировал «грандиозное шоу», посвященное открытию в Нью-Йорке большого флагманского магазина Bottega Veneta. Новое торговое пространство расположится на престижной Мэдисон-авеню, и здесь же пройдет показ мужских и женских образов сезона 2018/19.

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