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Артем Кузелев

Марка Bottega Veneta пропустит Неделю моды

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  • 26 Июля 201811:38
Сюжеты: Bottega Veneta, Неделя моды в Милане

Знаменитый итальянский бренд выбыл из официального расписания предстоящей Недели моды в Милане.

Руководство компании Bottega Veneta приняло решение перенести презентацию весенне-летней коллекции c сентября на февраль будущего года. Изменения связаны с кадровыми перестановками в марке и назначением нового креативного директора. С прошлого месяца созданием коллекций Bottega Veneta займется Дэниел Ли, который ранее занимал пост дизайн-директора сезонной линии Celine, а также сотрудничал с Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan.

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