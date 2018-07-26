Марка Bottega Veneta пропустит Неделю моды

Знаменитый итальянский бренд выбыл из официального расписания предстоящей Недели моды в Милане.

Руководство компании Bottega Veneta приняло решение перенести презентацию весенне-летней коллекции c сентября на февраль будущего года. Изменения связаны с кадровыми перестановками в марке и назначением нового креативного директора. С прошлого месяца созданием коллекций Bottega Veneta займется Дэниел Ли, который ранее занимал пост дизайн-директора сезонной линии Celine, а также сотрудничал с Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan.