Марка Bottega Veneta удалила свои аккаунты в социальных сетях

Пятого января итальянский люксовый дом удалил свои аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram, где у него было в совокупности 2,5 млн подписчиков. Никаких официальных заявлений в Bottega Veneta не опубликовали, поэтому такой шаг связывается с возможным перезапуском каналов марки.

За два дня после удаления аккаунтов Bottega Veneta в социальных сетях многие профильные СМИ по-разному отреагировали на демарш марки. Кто-то из журналистов назвал решение едва ли не самоубийством, говоря о том, что социальные медиа и диалог с подписчиками крайне важны в эпоху, когда значительная доля продаж принадлежит именно онлайн-каналам. Кроме того, ключевой концепцией для многих марок в период пандемии становится создание комьюнити и постоянное общение с пользователями.

Еще одна популярная точка зрения связана с дистанцированием от чрезмерной активности в цифровом пространстве, которое часто оказывается «замусоренным». Это может говорить о желании марки вернуться к суперэксклюзивности. Это, по большому счету, вполне в духе дизайнера Дэниэла Ли, который предпочитает избегать публичности.

Также в свете удаления марки из соцсетей некоторые журналисты напомнили о недавних кадровых переменах в компании. Осенью 2020 года пост глобального директора по коммуникациями Bottega Veneta заняла Каролин Дерош Паскье, ранее работавшая в Stella McCartney. Кроме того, в прошлом году к дому присоединился Тьерри Конрад Ретенауэр, занявший позицию директора по связям с общественностью и коммуникациям компании.